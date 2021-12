A Reims, les "Fées mains" lancent un appel à laine pour aider les plus démunis

L'hiver a débuté et les "Fées mains" ont envie de tricoter pour les plus démunis mais elles manquent de laine. C'est un groupe d'une douzaine de femmes qui se réunissent tous les jeudis dans un atelier tricot à la maison de quartier Billard la Nacelle dans le quartier Croix Rouge à Reims. "On débite pas mal, pour les bébés, pour les adultes, surtout pour les SDF...", explique Hulya Guney est la cheffe de fil des "Fées mains".

Pas de laine, pas assez de vêtements pour aider tout le monde

Elles confectionnent des vêtements qu'elles donnent ensuite à des associations comme SOS bébés, le foyer de l'enfance, ou encore l'association Demain c'est maintenant qui vient en aide aux sans abris. Samedi 18 décembre, les Fées mains ont donné des bonnets en laine, des couvertures, des écharpes pour les SDF. "On l'a vu il y a un besoin réel et énorme, on avait pas assez de choses à donner par rapport aux demandes ! donc d'un côté on voit les sourires de certaines personnes et puis de l'autre côté on est embêté car l'un a eu et pas l'autre parfois", souligne encore Hulya Guney.

Un appel aux dons

Les Fées mains ne bénéficient pas de subventions car elles ne sont pas constituées en association. L'atelier (qui a lieu tous les jeudis de 14h à 17h) dépend de la maison de quartier Billard la Nacelle. Et c'est justement à la maison de quartier que les dons de laine peuvent être réceptionnés pour aider les Fées mains... à aider les autres.