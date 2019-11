A Reims, les pompiers poursuivent leur mouvement de grève

Reims, France

C'est la seule façon pour eux de faire vivre leur mouvement de grève. Après avoir tagué les camions d'interventions, porté des brassards, quelques pompiers du centre de secours principal Paul Marchandeau de Reims ont décidé d'allumer des feux de palettes non loin de la caserne. C'est la seule façon de montrer au public que le mouvement continue disent les pompiers. Depuis le début du mouvement, ils continuent d'assurer toutes les interventions sur réquisition du préfet mais n'ont pas obtenu satisfaction sur leurs revendications.

Ils demandent plus de moyens

Revalorisation de la prime de feu, moyens supplémentaires pour faire face aux interventions de plus en plus nombreuses. Il y a 90 pompiers professionnels à la caserne Paul Marchandeau de Reims. Il en faudrait dix de plus demandent les syndicats, ne serait-ce que pour revenir aux effectifs d'il y a dix ans. Des sapeurs-pompiers qui ont également décidé de lancer une grève administrative, en espérant être entendus par les pouvoirs publics.