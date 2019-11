A Reims, une femme mise en examen pour avoir poignardé à mort son conjoint

Reims, France

C'est dans la nuit de mardi 19 à mercredi 20 novembre qu'un homme âgé de 27 ans a été retrouvé poignardé à son domicile dans le quartier Jean Jaurès à Reims, avant de succomber à ses blessures à l'hôpital dans la journée. Sa conjointe, une mère de famille âgée de 32 ans, a été interpellée alors qu'elle errait dans la rue, alcoolisée, le visage ensanglanté. "Elle a été retrouvée devant chez elle en train de hurler qu'elle venait de poignarder son conjoint... dans la soirée, elle avait été victime de faits de violences, explique Matthieu Bourrette, le procureur de la République de Reims.

Un cas de légitime défense ?

Placée en garde à vue, celle-ci a reconnu avoir porté le coup de couteau mortel. La femme âgée de 32 ans ans a été mise en examen ce jeudi 21 novembre pour meurtre aggravé sur conjoint. Et à la question de savoir si l'on se trouve devant un cas de légitime défense, Matthieu Bourrette reste prudent. "Il est bien trop tôt _pour avoir une opinion définitive sur ce sujet moins de 48 heures après les faits... si on lit ses déclarations, elle indique qu'il a menacé leur bébé, il s'en est également pris à elle physiquement en lui fracassant une bouteille de vodka sur la tête, en la menaçant avec un couteau mais qu'_il avait reposé toute arme quand il s'est approché d'elle et c'est à ce moment là qu'elle pris le couteau pour le poignarder dans le ventre", explique le procureur de la République de Reims.

Une "relation pathogène"

Le procureur de la République de Reims décrit une relation pathogène. La femme et son conjoint, sans emploi, étaient arrivés au mois d'août à Reims, juste avant la naissance de leur enfant et c'est dans un premier temps à l'Armée du Salut qu'ils ont vécu. Leur relation qui a duré 15 mois, a été émaillée de violences et d'errance. Ils étaient "sortis des radars" le 10 octobre alors même que lui était recherché par le parquet de Nanterre et déjà condamné pour violences conjugales en septembre. Leur bébé avait également fait l'objet d'un signalement par les services sociaux, en urgence le 23 octobre, mais le couple n'avait pu être localisé à Reims.