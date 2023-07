À Rennes, 15 mois de prison avec sursis pour une jeune femme qui avait diffusé la vidéo d'un homme à l'agonie

Il est 23h18 le 29 mai dernier quand la jeune femme arrive dans le métro Fréville. Sur les images de vidéosurveillance, on la voit découvrir des taches de sang en haut de l’escalier qui mène à la rame du métro et déclencher son téléphone. Un homme ensanglanté, qui a été attaqué à la machette quelques minutes plus tôt, tente de descendre. Elle continue de filmer jusqu’à ce qu'il s’écroule à ses pieds. La jeune femme ne lui dit rien, remonte les escaliers et alertent des passants qui semblent lui indiquer qu’ils vont appeler les secours.

ⓘ Publicité

La vidéo envoyée à sa mère et son petit ami

Elle reprend alors l’ascenseur et à 23h20, deux minutes plus tard, elle envoie la vidéo à sa mère et son petit ami. "Chaque seconde comptait, Pourquoi vous n’avez pas eu le réflexe d’appeler les secours ?" lui lance la présidente du tribunal. "Je n’ai pas penser", explique la jeune femme, très affectée qui dit ne plus dormir depuis et qui est suivie par une psychologue. "Je ne voulais pas prendre le risque de l’approcher, j'étais choquée, j’ai eu peur de ce qui s’était passé". "Mais vous envoyez immédiatement la vidéo ?" relance la présidente. "Pour montrer à ma mère et mon copain ce que j’ai vu." Le petit ami, lui, va dans la foulée transmettre les images à sa sœur qui va les diffuser à son tour sur sa story privée sur Snapchat mais la vidéo est sur les réseaux sociaux et elle échappe désormais à tout contrôle. La victime, elle décèdera dans la nuit.

Le frère et la soeur ont écopé ce mercredi de six mois de prison avec sursis pour avoir diffusé les images. Ils devront par ailleurs, comme la jeune fille de 18 ans, effectuer un stage de citoyenneté

Relaxée pour complicité, coupable de non assistance à personne en danger

Maitre Maxime Tessier, l'avocat de la principale prévenue, demandait au tribunal la relaxe de sa cliente qui était poursuivie pour complicité des violences commises sur la victime, pour la diffusion des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux et pour non assistance à personne en danger. "Le tribunal l'a relaxé pour le délit le plus grave, la complicité des violences. On lui reprochait d'être complice de qui est arrivé en ayant filmé la scène et le tribunal a dit non. Le tribunal l'a ensuite reconnue coupable d'avoir diffusé une vidéo dont il lui a dit qu'il n'était pas interdit de l'enregistrer, c'est pourquoi nous projetons de faire appel." L'avocat considère également qu'elle a provoqué le secours. "Elle parle à des gens qui, on le voit sur la vidéosurveillance, font le signe d'appeler les secours. Quand elle part, elle ne s'enfuit pas, elle est persuadée que les secours ont été appelés. Je ne vois pas comment une jeune femme qui n'a aucune connaissance en matière de soins, pouvait intervenir directement" insiste Maitre Maxime Tessier.

La jeune femme a dix jours pour faire appel.