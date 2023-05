À Rennes, un hommage à Arman Soldin, le journaliste mort en Ukraine

15 jours après sa mort en Ukraine , le corps du journaliste de l'AFP Arman Soldin arrive ce jeudi à Rennes où il sera inhumé la semaine prochaine. D’ici ses obsèques, qui se dérouleront dans l’intimité, les Rennais pourront lui rendre hommage pendant trois jours.

Un enfant de la guerre

Arman Soldin est un enfant de la guerre. Il est né en Bosnie, qu’il quitte en 1992 à l’âge d’un an dans les bras de sa mère, qui fuit un Sarajevo en guerre, où leur maison a été dévastée par des obus. La guerre le fauche 32 ans plus tard dans l'est ukrainien. Entre les deux, ce journaliste, gai luron aux grandes lunettes rondes, a vadrouillé. "Il avait la bougeotte", raconte son frère Sven. "Il voulait être sur le terrain". Ce qu’il aura fait.

De Sarajevo où il est né et où il a fait une partie de ses études, à Rome où il commence à l'AFP, en passant par Londres où il s'installe en 2015 et où il était déjà passé pour ses études. Sans oublier l’Ukraine, où il se porte volontaire pour faire partie des premiers envoyés spéciaux de l'Agence.

Il y a Rennes aussi dans la vie d’Arman. Rennes où il passe une partie de son adolescence et où vit sa mère, dans le quartier Maurepas. Rennes où il portera les couleurs du Stade Rennais entre 2006 et 2008. Mais son club de cœur, c'est Arsenal. "Ça ne l’empêchait pas de garder un œil attentif sur le Stade Rennais", tient à ajouter son frère Sven. Autant dire qu’en 2019, quand Rennes et Arsenal se sont affrontés en Ligue Europa, "c’était compliqué pour lui. Il était partagé, un peu comme s'il y avait France-Bosnie en sélection", raconte Sven.

"Un jumeau de 5 ans de plus"

Sven qui confie : "O**n a passé notre enfance collés l’un à l’autre, il m’emmenait partout avec lui dans ses sorties, il me faisait rencontrer ses amis. Dans les dernières années, je passais souvent du temps à Londres, quand il y habitait de manière permanente. J’y ai passé deux mois en télétravail. On se parlait tous les jours, sans exception. On s’était parlé le dernier jour aussi. Pour moi, c’est un peu comme un jumeau de cinq ans de plus".

Un hommage à Rennes

Ce "petit" frère a trouvé la force d’organiser un hommage à Rennes. L'idée est de proposer un moment public avant des obsèques, qui auront lieu la semaine prochaine à Rennes, dans l'intimité. Cet hommage a lieu à l'Espace Ouest France, rue du Pré Botté, à Rennes, ce jeudi de 14h à 19h, toute la journée de vendredi et samedi matin. Des photos et vidéos, personnelles, mais surtout de son travail de journaliste, seront projetées. Qui veut peut venir y déposer une fleur et/ou un message.