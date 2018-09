Rennes, France

"J'habite au 13ème. Mon fils m'a dit: ça sent le cramer. J'ai regardé par le balcon et j'ai vu qu'il y avait le feu au 9 ème. J'ai pris mes enfants et je suis parti.", explique Christophe un des locataires de la tour du 1, square des Grisons. "Il y avait beaucoup de fumée. On a entendu des explosions, boum, boum,boum. Après les petits se sont mis à pleurer.", raconte Zénab qui revenait du parc avec ses enfants. Les pompiers sont arrivés sur place un peu avant 18h. Le commandant Arnaud Guitton décrit "un feu violent". "On a pu cependant l'éteindre assez rapidement au moyen de trois lances."

Une femme retrouvée inanimée

Malheureusement, après avoir forcé la porte de l’appartement d’où s’échappait la fumée, les secours ont découvert l'occupante des lieux inanimée, le corps en flammes. Au pied de l’immeuble, les habitants, secoués par ce décès, parlent d' une femme vivant seule, souffrant de problèmes de santé . "On la voyait de temps en temps. Elle n'était pas très en forme ces derniers temps. Peut-être qu'elle a fait une erreur en allumant quelque chose.", raconte Christophe. La victime était âgée de 61 ans.

Une femme retrouvée morte dans son appartement en feu ce mardi soir à #Rennes, dans le quartier du Blosne. La tour a été évacuée. #incendiepic.twitter.com/NPyVqCJSMh — FB Armorique (@bleuarmorique) September 18, 2018

Quatre locataires intoxiqués

Une cinquantaine de pompiers et une dizaine de camions sont intervenus, ainsi qu’une équipe du Samu. L'immeuble compte 90 logements. "Nous avons dû procéder à de nombreuses évacuations et de mises en sécurité.", souligne le commandant Arnaud Guitton. Des locataires ont été évacués à l’aide d’une nacelle télescopique. Au total, les pompiers ont pris en charge 18 personnes. Seules quatre ont été intoxiquées par la fumée et ont été hospitalisées.

Dans la soirée, les locataires qui habitaient les étages inférieures ont pu regagner leur appartement. Ceux occupant les étages au dessus du 9ème ont été accueillis dans une salle ouverte par la mairie et n'ont pu retourner chez eux. Archipel Habitat devait en reloger certains, les résidents les plus proches du sinistre.