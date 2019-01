On a retrouvé le disparu de Montluçon

Auvergne, France

Un passant a croisé Anthony Fernandes, ce mardi vers 15h marchant sur la route sur la commune de Saint-Prix, près de Lapalisse. Il l'a reconnu grâce au signalement diffusé notamment par France Bleu Pays d'Auvergne avant d'alerter les gendarmes.

Une patrouille a été envoyée sur place et l'homme a décliné son identité sans problème. Les gendarmes lui ont donné a manger car il avait faim. Sa famille l'a ensuite pris en charge et emmené à l’hôpital de Montluçon pour des examens de santé.

La gendarmerie doit l'auditionner ce mercredi pour en savoir plus sur ses motivations et son odyssée pédestre sur les routes de l'Allier pendant plusieurs jours. Anthony Fernandes avait déjà été aperçu tout à l'est du département et l'avis de recherche avait été étendu à la Saône-et-Loire et à la Loire.