À Réville, riverains et touristes étonnés après la découverte de 800 kg de cocaïne sur la plage

Le procureur de la République de Cherbourg confirme, après analyse, ce lundi soir, que la drogue retrouvée dimanche matin sur la plage Dranguet, à Réville, est bien de la cocaïne. Une trentaine de sacs se sont échoués, pour un poids total d'environ 800 kg.

Incroyable découverte

Dans la matinée, les gendarmes ont quadrillé la zone pour récupérer la drogue, et le périmètre a été rouvert au public depuis. En balade avec ses amies sur le front de mer, Rose, une touriste parisienne, s'amuse de cette découverte : "J'ai dit à mes copines : "Les filles! Il paraît qu'ils ont retrouvé de la drogue ici, sur le sable !". Ce matin on s'est dit "tiens on va regarder si on trouve encore des sacs", et on n'a rien trouvé !", plaisante la retraitée.

Un peu plus loin, Tom, un habitant de Saint-Vaast-la-Hougue, venu promener son chien, assure qu'il n'était pas au courant. "Si je vois un truc comme ça, je crois que je tire la route tout droit, je n'ai rien vu, ce n'est pas mon problème", sourit le jeune homme.

Un endroit si "tranquille"

La quantité de drogue retrouvée fait tiquer Nicole, qui ne comprend pas pourquoi les sacs se sont échoués sur cette plage. "C'est quand même étonnant parce qu'il n'y a rien ici, il n'y a personne sur la plage, on ne voit pas un bateau la mer est déchaînée, comme le vent", avance la retraitée.

Son amie, Tineke, assure qu'au contraire, "les trafiquants choisissent les plages où il n'y a personne, ils ne vont pas aller là où il y a plein de monde". Cette sexagénaire d'origine néerlandaise ajoute qu'elle a vu un reportage où on elle a appris que "les trafiquants travaillent beaucoup avec des bateaux, c'est difficile pour les douanes de les repérer".

Au comptoir du bar-tabac "Au bon endroit", Régis, dit Bebel, promet que depuis 68 ans qu'il vit sur la côte manchoise, il n'a "jamais vu ça", tout comme son frère qu'il héberge pour la semaine. "Il est venu exprès pour les grandes marées, raconte le retraité. Il va pêcher des couteaux, des coquillages, mais alors là…", s'amuse Bebel.

Les gendarmes, eux, vont rester en alerte et surveiller le littoral au cas où d'autres sacs viendraient s'échouer sur le sable manchois.

Ce sont la section de recherche de la gendarmerie de Caen et la gendarmerie maritime de Cherbourg qui sont chargées de l'enquête