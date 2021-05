À Rezé, les policiers stoppent une fête clandestine en pleine nuit, 24 personnes verbalisées

La fête a été stoppé net, à Rezé, dans la nuit du dimanche au lundi 31 mai. Vers minuit et demi, une patrouille de police repère un parking avec de nombreuses voitures, ce qui lui met la puce à l'oreille. Juste à côté, le gérant d'un établissement confirme alors qu'une fête se déroule à l'intérieur.

Une fête avec de l'alcool et sans port du masque, précisent les policiers. Les 24 personnes qui étaient présentes sur place ont été verbalisées pour non-respect du couvre-feu et non port du masque. En revanche, impossible de savoir précisément où se déroulait cette fête, la police nantaise ne souhaite pas en dire plus.