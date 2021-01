A Riom, le lycée Bonté fermé suite à des menaces de mort

A Riom (Puy-de-Dôme), le lycée Pierre-Joël Bonté est fermé jusqu'à nouvel ordre suite à des menaces de mort et des insultes reçues via l'Espace numérique de travail, un site internet dédié à la communication du lycée et accessible au personnel, aux parents et aux élèves.

La décision de fermer le lycée, "par précaution", a été prise ce dimanche explique Béatrice Humbert, responsable de la communication du rectorat. Une cellule de crise a tout de même été mise en place au lycée, pour accueillir les élèves qui ne seraient pas au courant. Un cellule psychologique est également en place.

Pas de menaces ciblées

Les menaces ont été dans un premier temps dirigées vers le personnel, avant de s'en prendre aux étudiants. Selon la police, en charge de l'enquête, il s'agirait de menaces génériques, qui ne nomment aucun membre du personnel ni aucun étudiant en particulier.

Une patrouille de police a aussi été stationnée ce lundi matin devant l'établissement, qui compte près de 1000 élèves.