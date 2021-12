A Roanne, les petites incivilités pourront désormais être jugées en mairie, et non plus au tribunal

L'expérimentation doit bénéficier à tout le monde assure le parquet de Roanne : elle devrait désengorger les tribunaux des plus petits dossiers et permettre au justiciable d'obtenir réparation plus rapidement. Après la signature du protocole le 6 décembre par la mairie, le procureur, le directeur départemental de la sécurité publique et l'association de victimes l'Arravem, certaines petites infractions pourront être jugées en mairie et non plus au tribunal. L'expérimentation, une première dans la Loire, doit durer un an.

Une alternative au tribunal

"L'histoire, c'est de faire en sorte que ce qui aurait pris un an ou deux [au tribunal] soit réglé en quelques semaines" résume le maire Yves Nicolin. Cette convention de "justice de proximité" prévoit que 350 petites contraventions ou petits délits soient jugés non plus au tribunal, mais en mairie. "Ca peut être un rétroviseur arraché" détaille l'édile, mais aussi des injures homophobes ou sexistes, des tapages ou des entraves à la circulation.

Le procureur roannais Abdelkrim Grini espère ainsi confier quelques dizaines de ces petites incivilités du quotidien "qui polluent, pardonnez-moi l'expression, les tribunaux" à la mairie. Après avoir étudié les dossiers, le parquet de Roanne peut désormais proposer, si les faits ne sont pas trop graves et si l'auteur n'est pas multirécidiviste, que l'affaire passe devant un élu, un délégué du procureur, un membre de l'Arravem et les deux parties. Elles sont tout à fait en droit de refuser : le dossier reprendra alors le (long) chemin des tribunaux et des salles d'audience.