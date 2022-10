À Roanne, un père de famille frappe un adolescent soupçonné d'agression sexuelle sur sa fille de six ans

Tout commence dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 octobre, à Roanne (Loire). Une mère de famille entend du bruit dans la chambre de sa fille de 6 ans, elle se lève et se retrouve nez à nez avec un jeune homme qui s'est introduit dans la maison. Il venait d'agresser sexuellement la fillette, selon ses proches. L'adolescent prend la fuite, et la famille porte plainte dans la journée.

La nuit suivante, le père de famille décide de "monter la garde" avec trois amis. Ils disent alors avoir vu le suspect en train d'escalader le grillage de la propriété. Les hommes racontent l'avoir neutralisé, pris en photo afin que la mère l'identifie formellement, ce qu'elle fait. Le jeune homme est ensuite roué de coups. "Des coups de poings, de pieds. Il est fouetté à l'aide d'un câble électrique alors qu'il gît au sol. Il avait le corps lacéré. Les médecins lui ont délivré 10 jours d'ITT", raconte le procureur de la République de Roanne, Abdelcrim Grini.

"On ne fait pas justice soi-même"

Après avoir passé l'adolescent à tabac, le père de famille et ses amis ont appelé la police. Le suspect a été conduit à l'hôpital avant d'être placé en garde à vue. Il a ensuite été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées sur mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire, mais il nie les faits. Le jeune homme de 16 ans, mineur isolé qui vivait dans une structure spécialisée, compte déposer plainte, selon son avocat, contacté par Le Parisien .

Dans le même temps, le parquet de Roanne a ouvert une enquête contre le père, pour "violences aggravées ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours" et aggravée par la "réunion" et l'"usage d'une arme". Le père de famille et ses trois amis seront donc bientôt entendus par la police sur ces faits. "Je peux comprendre la colère, mais on ne fait pas justice soi-même. La loi du talion n'a rien à faire dans notre pays. C'est la justice qui doit sanctionner", a déclaré le procureur de la République de Roanne, dans une interview à franceinfo .