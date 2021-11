À Romilly-la-Puthenaye, les aides pour reconstruire l'église tardent à arriver

"On me dit que je suis pressé, mais l'objectif, c'est que ça soit reconstruit vite" se désole Jean-Bernard Juin, le maire de Romilly-la-Puthenaye, devant l'édifice à ciel ouvert, inquiet à l'approche de l'hiver : "Tout est nu, la pluie, le gel et les pierres risquent d'éclater, c'est pour ça qu'il faut faire vite" précise l'élu aux cinquante années de mandat. La commune a déjà avancé 33.000 euros (sur un budget annuel de 220.000 euros) "pour renforcer les pignons et nettoyer l’intérieur de l'église".

Les gens s'étonnent que ça n'aille pas plus vite, mais ce n'est pas de notre faute - Jean-Bernard Juin

"On a voulu monter nous-mêmes un dossier pour avoir un architecte et le dossier a été refusé par le conseil départemental" raconte Jean-Bernard Juin. "On s'est heurté à la complexité du dossier et on repart avec un cabinet qui va nous aider pour monter le dossier et trouver un architecte via un appel d'offres en bonne et due forme" détaille Frédric Chopin, adjoint au maire. Alexandre Rassaërt, le vice-président en charge de la culture au conseil départemental de l'Eure, rencontrera le maire lundi 15 novembre.

Une enveloppe de 100.000 euros votée par le Département

Le conseil départemental de l'Eure a voté une aide exceptionnelle de 100.000 euros le pour sécuriser le bâtiment. La somme n'a pas encore été versée à la commune, "il y a des démarches qui prennent du temps" concède Alexandre Rassaërt, "comme le retour de l'assurance qu'on doit avoir avant d'avoir des prises en charges particulières". Le Département accompagne désormais la commune dans ses démarches via son agence Eure Aménagement Développement et a déjà pris à sa charge l'inventaire mobilier réalisé par la mission archéologique départementale de l'Eure, généralement facturé aux communes.

On ne peut pas s'attendre à reconstruire une église en six mois. Le Département sera au rendez-vous mais le maître d'ouvrage, ça reste la commune - Alexandre Rassaërt

Les montant des travaux n'est pas encore chiffré, mais le maire l'estime à deux ou trois millions d'euros et les élus savent déjà que l'édifice ne sera pas reconstruit à l'identique. Chaque vitrail vaut 12.000 euros pièce, il y en a treize et "les assurances nous ont bien dit que par rapport à la valeur des vitraux, ça ne serait pas couvert" rapporte Laetitia Hamelet, adjointe au maire.

La Fondation du patrimoine mobilisée

Dès le lendemain du sinistre, la Fondation du patrimoine a lancé une souscription et près de 32.000 euros ont été récoltés, bien loin de l'objectif affiché de 100.000 euros. C'est un peu normal, pour Grégoire Dagorn, "pour collecter des dons, il faut que le projet puisse acquérir un peu de maturité, ce qui n'est pas encore le cas" explique le chargé de mission de la Fondation dans l'Eure.

Les donateurs ont besoin d'avoir un certain nombre de garanties - Grégoire Dagorn

La Fondation du patrimoine dit "attendre impatiemment la suite du projet pour redynamiser la campagne" avant de verser les fonds à la commune, comme prévu par la convention signée entre la fondation, la commune et la conseil départemental de l'Eure.

Le gouvernement interpellé

La situation émeut même Brigitte Kuster (LR) qui a posé une question écrite à Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. "Je suis étonnée du manque d'accompagnement. Les personnalités viennent et derrière il n'y a pas de suivi" explique la députée de Paris (LR).

Je vais voir si la Direction régionale des affaires culturelles se bouge parce qu'elle devrait accompagner le maire dans ses démarches - Brigitte Kuster

Optimiste, le maire de Romilly-la-Puthenaye espère la reconstruction de l'église du village pour la fin de l'année 2023, "heureusement, on a deux églises, ça permet de continuer les offices dans la deuxième".