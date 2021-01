À Rouen, deux hommes condamnés à 3 et 6 ans de prison pour une violente agression homophobe

Trois ans et six ans de prison, ce sont les peines prononcées ce mercredi devant la devant la cour criminelle à Rouen contre deux hommes jugés pour agression homophobe en octobre 2018.

Deux hommes de 29 et 32 ans originaires d'Elbeuf ont été condamnés ce mercredi soir à trois ans et six ans de prison, par la devant la cour criminelle à Rouen. Ils étaient jugés pour une violente agression homophobe depuis lundi, pour avoir tabassé et volé un homme homosexuel avec qui ils venaient de faire connaissance en boîte de nuit, en octobre 2018. Celui-ci avait été séquestré pendant deux heures et demie en voiture, insulté, roué de coups, et ses agresseurs avaient retiré 800 euros sur ses comptes, il avait eu 10 jours d'interruption temporaire de travail

Un verdict qui satisfait la victime selon son avocate Maître Herveline Demerville.

Maître Herveline Demerville. Copier

L'homme qui a porté le plus de coups est condamné à six ans de prison, il reste en détention. La cour le reconnait coupable d'avoir tenu des propos homophobe, mais ne peut pas affirmer qu'il est homophobe, il est donc également soulagé par ce verdict selon son avocate maître Mathilde Surlemont

Maître Mathilde Surlemont Copier

Les deux condamnés doivent également payer au total 12 500 euros de dommages et intérêts, ils ne vont pas faire appel de leur condamnation.

En revanche maître Etienne Noël, qui défend l'homme condamné à trois ans de prison, a bon espoir de faire aménager sa peine rapidement et qu'il soit placé sous bracelet électronique dans les prochains mois.