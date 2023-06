A Rouen, les greffiers se sont rassemblés dans la cour du tribunal pour réclamer de meilleurs salaires

La colère est froide et le découragement complet. Les greffiers se sont à nouveau mobilisés ce lundi, un mouvement national pour dénoncer le projet de revalorisation salariale pour leur profession qui doit être adopté en octobre.

Selon les manifestants, cette nouvelle grille avantage les jeunes diplômés mais fait perdre des échelons à celles et ceux qui ont le plus d'ancienneté. Ils dénoncent un mépris inacceptable qui s'ajoute aux conditions de travail dégradées : manque de personnel, de matériel informatique adapté, journées de plus en plus longues. La conséquence, ce sont les arrêts maladie et les départs de plus en plus nombreux.

Les greffiers dénoncent également les effets d'annonce du gouvernement concernant les recrutements qu'ils ne voient pas venir.