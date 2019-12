A Rouen, quatre jeunes interpellés pour avoir séquestré et prostitué de jeunes adolescentes

Rouen, France

Quatre jeunes hommes âgés de 16 a 22 ans ont été mis en examen mercredi 11 décembre pour proxénétisme en bande organisée. Ils sont soupçonnés d'avoir séquestré et prostitué des jeunes filles mineures dans des appartements situés dans le quartier des Hauts de Rouen. L'affaire, révélée par nos confrères de LCI, avait démarré en février dernier.

L'enquête a débuté en février au Havre, après les déclarations d'une jeune fille de 17 ans venue se réfugier dans un foyer d'accueil du département. Elle explique s'être échappée d'un appartement sur les Hauts de Rouen, où elle était séquestrée depuis plusieurs semaines.

Mercredi matin, trois jeune hommes ont été interpellés et un quatrième extrait de la prison pour mineurs de Porcheville où il était incarcéré pour des faits similaires, confirme le Parquet de Rouen. Ils sont soupçonnés d'avoir forcé au moins deux jeunes filles mineures à se prostituer pendant plusieurs mois. Parmi les quatre mis en cause, trois étaient mineurs au moment des faits. Ils ont été mis en examen pour proxénétisme en bande organisée. Le plus jeune, âgé de 16 ans, a été maintenu en détention, les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

Un juge d'instruction a été saisi et les investigations se poursuivent pour identifier d'autres éventuelles victimes de ce réseau actif depuis le début de l'année.