A Rouen, une femme de 65 ans est décédée d'une crise cardiaque dans la nuit de mercredi à jeudi 7 janvier. Elle venait de voir son fils, ivre, distribuer des coups à sa femme et ses voisins.

A Rouen, une femme de 65 ans assiste à une scène de violences, fait un malaise cardiaque et décède

Une habitante des Hauts-de-Rouen, âgée de 65 ans est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi 7 janvier. Présente sur une scène de violences, elle est la seule à ne pas avoir reçu des coups mais elle a succombé à une crise cardiaque.

La sexagénaire logeait chez son fils et sa belle-fille. Ce mercredi soir, son fils âgé de 35 ans rentre vers 23 heures en état d'ivresse.

Une violente dispute éclate avec son épouse âgée de 30 ans. Les cris alertent une jeune voisine enceinte qui intervient et tente de s'interposer. L'homme violent se met alors à la frapper. Le compagnon de la voisine intervient à son tour pour aider sa femme et une bagarre débute entre les deux hommes. C'est alors la femme de l'homme violent qui tente d'intervenir et reçoit à son tour les coups de son compagnon.

Le vacarme réveille la sexagénaire qui, face à la scène, fait un malaise cardiaque. Appelés sur place, les secours n'ont rien pu faire pour la réanimer. La dame est déclarée morte sur place.

Son fils a été interpellé par la police et placé en garde à vue.