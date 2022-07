Rouen: trois ans après sa mort, une marche blanche en hommage à Mamoudou Barry

Une marche blanche avait lieu ce samedi à Rouen trois ans après la mort de Mamoudou Barry. Cet universitaire franco-guinéen, enseignant à la fac de droit, est mort en juillet 2019 à Canteleu, roué de coups lors d'une agression raciste. Ce samedi, après-midi, comme tous les ans depuis le drame, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage à travers un parcours très symbolique. Le cortège est parti de la faculté de droit de Rouen, où enseignait Mamoudou Barry, pour arriver devant le palais de justice.

Manifester contre le racisme

"On se rend compte déjà qu'on partage a peu près tous le même constat sur sa personnalité et que même des gens qui ne l'ont pas connu se joignent à nous pour manifester pour combattre le raciste", se réjouit Frédéric, un des amis de faculté de Mamoudou. "Ca a touché un jeune ambitieux, intelligent, qui est venu s'intégrer dans notre pays pour contruire une vie, c'est dramatique, explique Koura, une des amies de la famille. La France, c'est pas ça. La France est elle multicolore, elle est pas blanche, elle est pas noire, elle est pas métisse et si on se bat pas c'est laisser un mauvais héritage à nos enfants."

Mamoudou Barry a été tué à Canteleu, en juillet 2019. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Un procès en septembre prochain

Un hommage qui s'est tenu dans un contexte particulier puisque la famille vient d'apprendre que l'agresseur présumé, Damien Aktas, connu pour des troubles psychiatriques, sera finalement jugé. Après plusieurs expertises psychiatriques, la juge d'instruction de Rouen a déterminé que sa responsabilité pénale pouvait être engagée. C'est un soulagement pour son frère Mamadou Barry : " C'est une avancée parce qu'on n'était pas sur d'obtenir le jugement, c'était pas gagné. Aujourd'hui nous on est réconforté, de savoir qu'il va y avoir un procès, c'est un soulagement mais maintenant on attend de voir comment ça va être jugé."

Le procès doit avoir lieu 14 au 16 septembre prochain devant la cour criminelle de Rouen.