Grosse frayeur pour une petite fille de 10 ans, samedi, à Royan, après le feu d'artifice. Un homme, ivre, l'a pris dans ses bras et a marché pendant plusieurs mètres. La fillette s'est débattue et a été relâchée. Des passants sont intervenus.

Grosse frayeur samedi soir à Royan, après le feu d'artifice... Une petite fille de 10 ans, qui marchait avec sa maman dans la rue, a été attrapée par un homme. Il l'a prise dans ses bras et a marché pendant plusieurs mètres. La petite fille s'est débattue et a crié. L'homme de 30 ans l'a relâchée et s'est enfui. Les cris ont alerté des passants. Ils ont poursuivi et ceinturé le trentenaire.

L'homme avait plus de deux grammes d'alcool dans le sang. Il sera jugé ce mardi en comparution immédiate à Saintes. Il a déjà un casier judiciaire à cause de ses problèmes avec l'alcool.

Une comparution pour violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans, sous l'influence de l'alcool. Après avoir entendu le trentenaire, le parquet n'a pas retenu la tentative d'enlèvement...

La petite fille a été très choquée.