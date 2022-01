A Rubempré, les habitants consultés sur un projet d'implantation d'éoliennes

A 64 ans, Brigitte a récemment fait construire une maison à Villers-Bocage, commune voisine de Rubempré. Alors quand elle a appris il y a quelques mois que l'implantation d'une éolienne était à l'étude à quelques centaines de mètres à peine, l'inquiétude était immense. "C'est la première fois que je fais batir. C'est un énorme investissement. Je fais ça pour ma fille, mes petits-enfants. Et demain qu'est-ce qu'il va rester de ce projet, financièrement, je ne sais pas".

Un projet qui ne convainc ni les habitants ni les élus

C'est la société Boralex qui projette d'implanter ainsi quatre éoliennes de 170 mètres de haut sur le territoire de la commune de Rubempré. Un projet qui doit permettre d'alimenter 8 000 foyers en électricité, mais ne remporte pas l'adhésion des habitants. Outre la perte de valeurs de leur logement, ils redoutent une pollution visuelle et sonore, pour une productivité énergétique limitée.

Le projet rencontre une franche opposition, tant chez les habitants que chez les élus. © Radio France - Bastien Roques

Du côté des élus, le projet ne séduit pas non plus. Anne Loire est la maire de Rubempré : "On a pris un an pour mesurer les enjeux. Et il en ressort que l'on n'est pas favorable. D'autant que sur la commune _on a un problème de taille avec des inondations_, justement sur la route le long de laquelle doivent être implantées les éoliennes. Supprimer les champs pour y mettre des structures en béton de plusieurs milliers de mètres cubes, ça ne va pas arranger la situation".

Un vote consultatif mais qui peut peser dans le débat

Le projet est encore en phase d'enquête publique. C'est à la préfecture qu'il appartiendra de le valider ou non. Alors les élus ont mis en place une consultation auprès des habitants. Une manière de rendre manifeste l'opposition générale : "La parole des gens doit avoir son importance. C'est peut-être très symbolique parce que ce n'est pas un referendum, donc _ça n'a pas de valeur juridique_, et ce n'est pas le but. On veut vraiment faire exprimer l'avis général et le faire remonter au décisionnaire".

Deux urnes ont été mises en place, une pour les habitants de Rubempré, et une pour les avis extérieurs à la commune. Dans chacune, très peu de bulletins en faveur du projet. Agriculteur, Erik en a glissé un. Il est prêt à louer son terrain pour y permettre l'implantation d'une éolienne. "C'est une énergie propre, renouvelable qui peut avoir une influence entre autres sur le climat, qui est actuellement menacé. Le pétrole, le gaz, on ne l'a pas, le charbon est contesté en matière de pollution. Qu'est-ce qu'il reste ? Prendre un vélo et pédaler ?".

Selon la mairie, 109 habitants de Rubempré se sont exprimés, il y a eu 102 "non" et 7 "oui". Une seconde urne était réservée aux avis extérieurs, comme les habitants des communes voisines, on y comptait 103 voix contre le projet et 3 pour.