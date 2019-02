A Rueil-Malmaison, les ardoises d'un restaurateur suscitent la polémique

Rueil-Malmaison, France

Dans les Hauts-de-Seine, les ardoises d'un restaurateur de Rueil-Malmaison suscitent la polémique depuis un mois. Début janvier, le commerçant écrit sur sa pancarte "Mon secret séduction tient en trois mots : Gentillesse... Humour et Bagou... si ça ne marche pas je me contente des premières lettres". Comprenez le GHB, la drogue des violeurs. Ce que le restaurateur considérait comme une plaisanterie n'a pas du tout amusé ces trois Rueilloises, qui l'ont interpellé sur Facebook et Twitter il y a quatre semaines.

Le commerçant, qui avait lui-même posté des photos de ses petites phrases sur les réseaux sociaux dénonce un lynchage médiatique et vient de porter plainte pour harcèlement contre les trois femmes âgées de 18, 23 et 63 ans. Elles seront convoquées prochainement au commissariat de police de Rueil-Malmaison.

"On marche sur la tête", s'insurge Maître Sophie Soubiran, avocate au barreau de Paris et membre de la force juridique de la Fondation des Femmes. C'est elle qui représente les trois femmes, qu'elle n'hésite pas à qualifier de "lanceuses d'alerte".

"C'est le dossier du monde à l'envers, déclare l'avocate consternée. Nous nous retrouvons dans une situation où nous avons un délit, au départ, commis par ce restaurateur et de l'autre des femmes qui ont fait leur devoir de citoyennes en protestant de façon pondérée, légale, et normale. Et la justice est saisie non pas par les personnes qui auraient pu le faire, mais par le restaurateur lui-même comme un outil pour les faire taire."

Les trois clientes de Maître Sophie Soubiran sont soutenues par le collectif féministe contre le viol. Il va porter plainte contre le commerçant pour provocation à la commission d'une infraction. Contacté, le restaurateur, lui, ne souhaite pas faire de commentaire.