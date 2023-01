À Rumilly, "il y a des gens qui ne dorment plus", traumatisés depuis la découverte des corps de deux bébés

Le choc et, souvent, l'incompréhension. Depuis la découverte, le 1er janvier dernier, du corps de deux bébés, morts , dans un appartement d'un immeuble HLM de la cité de la Salle, à Rumilly, en Haute-Savoie, les habitants sont sous le choc. témoigne le maire de la commune, Christian Heisson : "les habitants sont tous, évidemment, choqués parce qu'on se dit l'impensable n'est pas pensable. Mais si... Parfois, malheureusement, il arrive près de chez nous" philosophe le maire.

"C'est absolument impensable. Comment on peut arriver à cela ?"

"Il y a des gens qui, manifestement, ne dorment plus depuis quelques jours et qui sont dans un état psychologique très secoué" poursuit-il, "c'est absolument impensable ! Comment on peut arriver à cela ?" s'interroge-t-il, lui aussi secoué. "Il n'y a finalement que cette maman qui pourra l'expliquer [...] C'est elle qui a le secret de cette abominable affaire" termine-t-il. Ce samedi matin, la mère de famille, qui a elle-même prévenu les gendarmes, n'est toujours pas en état d'être entendue. Elle a été hospitalisée d'office, dans un hôpital psychiatrique. À leur arrivée au domicile de la famille, le 1er janvier, les gendarmes ont découvert les corps de deux nourrissons, en état de décomposition avancée, emmaillotés dans une valise.

Dans le quartier, les voisins parlent d'un couple "normal", mais qui "se disputait souvent". Le couple a deux enfants, nés en 2020 et en 2021. "Je pense que c'était une famille à priori calme, pas de soucis particulier. Ce qui rajoute d'ailleurs peut-être même à l'incompréhension : on se dit, et pourtant, c'est arrivé malgré tout" détaille encore Christian Heisson. Le père de famille, entendu ce vendredi, a été relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Les deux enfants du couple été confiés et placés grâce aux services de l’aide sociale à l’enfance et une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans.

La mairie de Rumilly a mis en place un soutien psychologique pour les habitants du quartier.