Un homme de 32 ans sauvé des flammes par quatre policiers municipaux et gendarmes à Saint-Cannat

Ce mardi soir à Saint-Cannat, vers 18h, deux gendarmes de la brigade de Lambesc sont en patrouille quand ils ont reçoivent un appel les informant d'un feu dans une habitation à proximité. lls sont aussi avertis qu'un homme est bloqué au premier étage. Quand ils arrivent, deux policiers municipaux sont déjà sur place.

"On n'a pas réfléchi, il fallait faire vite"

Quand les gendarmes arrivent, le premier étage est en flammes et il y a beaucoup de fumée au rez-de-chaussée, mais l'adjudant Frédéric et le brigadier James, âgé de seulement 23 ans, n'hésitent pas. "Quand on arrive, on voit une grosse fumée noire qui sort de la fenêtre du premier étage. On n'a pas réfléchi, on est rentrés. À l'intérieur, il y avait déjà un épais brouillard de fumée, j'ai du éclairer mes collègues avec une lampe pour qu'ils arrivent à tirer la victime de la mezzanine où elle se trouvait et la descendre par les escaliers", raconte le brigadier James, encore ému.

"C'est une belle intervention"

Le commandant Dimitri, chef de la compagnie de gendarmerie de Salon-de-Provence, qui était lui aussi sur place, reconnaît que ses hommes n'ont pas vraiment eu le temps de réaliser. "Sur le moment, on ne se rend pas compte que c'est aussi compliqué de rentrer et que la chaleur est aussi forte. On sent très vite la peau brûler." Et surtout, contrairement aux pompiers, les gendarmes ne sont pas équipés. "Ils étaient en polo manches courtes et gilet pare-balles, et c'est pour cela que l'adjudant a été brûlé aux avant-bras, au visage et aux oreilles. Ils n'ont hésité une seconde. C'est une belle intervention qui a permis de sauver la vie à cet homme."

Les pompiers arrivent quelques minutes plus tard sur place, quand la victime a déjà été sortie par les deux policiers municipaux et par les deux gendarmes.

Très grièvement brûlée, la victime, un homme de 32 ans est hospitalisé à l'hôpital de la Conception à Marseille.

L'un des deux gendarmes, l'adjudant, a été brûlé sur les avant-bras, le visage et aux oreilles. Le deuxième gendarme est indemne.