A Saint-Denis-de-Gastines, près d'Ernée, une explosion dans le sous-sol d'une maison fait deux blessés

A Saint-Denis-de-Gastines, ce vendredi soir, une explosion a dévasté le sous-sol d'une maison. Les propriétaires, un couple de quinquagénaires, étaient entrain de faire du bricolage selon le SDIS quand l'accident s'est produit. Ils ont été brûlés aux bras et au visage et ont été pris en charge à l'hôpital de Mayenne. La cause du sinistre n'est pas connue à cette heure.