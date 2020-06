A Saint-Etienne, les forces de l'ordre évacuent l'immeuble occupé aux Ursules

C'est peu après 10 heures que l'évacuationdu collectif installé dans l’ancien magasin de vêtements Moove, à Saint-Étienne, proche de la place des Ursules a eu lieu. Une centaine d'hommes a été dépêchée sur place pour cette intervention gérée par la police avec la gendarmerie en renfort.

Un collectif "populaire, autogéré et indépendant" avait investi un immeuble mercredi 17 juin pour en faire une "maison de peuples", un espace de rencontres, de débats et d'apprentissages "affranchi des systèmes de valeurs marchandes". Et dès mercredi soir, ils reconnaissaient que l'occupation était illégale mais qu'elle n'était pas illégitime selon eux.

C'est peu après 10 heures que les forces de l'ordre ont commencé leurs intervention dans l'immeuble occupé aux Ursules. © Radio France - Émeline Rochedy

Lors de leur intervention, les forces de l’ordre ont interpellé sept personnes : quatre hommes et trois femmes âgés entre 25 et 30 ans. Ils ont été mis en garde à vue et pour « dégradation et maintien dans des lieux après introduction par voie de faits ».

Une garde à vue contestée par des militants et des sympathisants venus soutenir leurs camarades devant le commissariat du cours Fauriel. A l'image de Linda qui s'insurgeait du déploiement des forces de l'ordre qualifiée de "démonstration de force, de la politique de la peur".

Leur garde à vue s'est terminée vendredi en fin d'après-midi. Ils seront convoqués devant un juge début février 2021.