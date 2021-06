A Saint-Etienne, une aide ménagère soupçonnée d'avoir volé 3.300 euros à une dame de 87 ans

Elle avait confié sa carte bleue pour faire des retraits et se retrouve avec 3.300 euros en moins sur son compte bancaire. A Saint-Etienne, une aide ménagère est soupçonnée d'avoir volé cette somme à une dame de 87 ans dont elle s'occupait. L'aide ménagère, une femme âgée de 56 ans, aurait utilisé la carte bleue prêtée par l'octogénaire et aurait réalisé sept retraits entre octobre et décembre pour un montant de 3.300 euros selon la brigade de répression de la délinquance astucieuse.

La dame de 87 ans avait porté plainte au début de l'année après s'être rendu compte de la somme manquante sur son compte bancaire. Et après analyse des images de vidéosurveillance, son aide ménagère a été interpellée et placée en garde à vue cette semaine à Saint-Etienne. Elle sera jugée en août prochain pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.