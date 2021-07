A Saint-Jean-de-Losne, avec l'Opération Tranquillité Vacances, "on est plus sereins"

Comme chaque été depuis plus d'une dizaine d'années, vous pouvez vous inscrire à l'Opération Tranquillité Vacances, pour partir en vacances l'esprit serein. La seule chose que vous avez à faire, c'est de prévenir les gendarmes de votre absence, qui vont ensuite patrouiller aux domiciles des vacanciers absents.

Patrouille de gendarmes pour l'Opération Tranquillité Vacances à Saint-Jean-de-Losne, en juillet 2021 © Radio France - Stéphanie Perenon

Un dispositif généralisé toute l'année

Ce dispositif gratuit, a été généralisé tout au long de l'été, depuis 2009. La seule démarche à accomplir, c'est de se déplacer en gendarmerie pour remplir un formulaire avec votre adresse et vos dates d'absence. Depuis deux ans, à Saint-Jean-de-Losne, les patrouilles se font le plus souvent à vélo, explique l'adjudante cheffe Céline Bach, "au-delà des patrouilles c'est une façon d'être présent sur le terrain et plus proche des habitants."

Les patrouilles de l'Opération Tranquillité Vacances, se font à vélo depuis deux ans à Saint-Jean-de-Losne © Radio France - Stéphanie Perenon

Pour se renseigner sur le dispositif, c'est ici.