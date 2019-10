A Saint-Laurent-Médoc, des travailleurs étrangers vivent dans un campement insalubre

Depuis une dizaine d'années à Saint-Laurent-Médoc, un campement sauvage abrite des dizaines voire des centaines de travailleurs étrangers, saisonniers, et des personnes marginalisées. Ces personnes vivent dans des conditions insalubres sur un terrain privé, souvent entre deux contrats de travail.

Saint-Laurent-Médoc, France

C'est une réalité qui contraste avec les majestueux châteaux du Médoc. A Saint-Laurent-Médoc, le site d'un ancien château en ruine près de la déchetterie abrite des dizaines voire des centaines de personnes dans des conditions précaires et insalubres. Un campement sauvage sur un terrain privé, où se côtoient depuis une dizaine d'années travailleurs étrangers, saisonniers, chômeurs ou encore personnes marginalisées. Une situation pointée du doigt par les associations, mais les élus locaux se disent démunis.

Pas d'eau ni d’électricité

Une cinquantaine de personnes vivent en cette fin octobre dans des tentes de fortune, des caravanes, des camping-car ou dorment sur des canapés. Le squat, situé sur le terrain du château en ruine Perganson, n'a ni d'accès à l'eau ni à l’électricité. Beaucoup de personnes sont des travailleurs étrangers : espagnols, portugais, italiens ou encore bulgares. Ils viennent faire les travaux d'hiver dans la vigne, récolter des kiwis, faire des travaux de maçonnerie où autre. En période de vendanges, ils peuvent être jusqu'à 300 à vivre ici.

Le squat se trouve dans les ruines d'un château. © Radio France - Mélanie Juvé

"C'est une folie de vivre avec si peu d’hygiène, témoigne Loli, 49 ans, une espagnole. Elle vient de finir les vendanges et s'apprête à partir récolter les kiwis à Peyrehorade, dans les Landes. En attendant, elle vit dans le campement. Il nous fait un confort minimal, les gens font leurs besoins n'importe où, ne peuvent pas se doucher, et nous devons aller travailler. Et s'ils ne veulent pas que nous soyons ici, alors qu'ils fassent un campement pour tous les gens qui viennent travailler."

Tout le monde est au courant mais ça paraît juste normal — Hélène Delmouly, 49 ans, bénévole

Hélène Delmouly vient régulièrement aider les habitants du squat. Cette Pauillacaise leur lave le linge, leur fournit douches, dons de nourriture et produits d'hygiène mais les aide aussi dans leurs démarches administratives. "Déjà qu'il y a la barrière de la langue, ils ne savent pas comment faire, ils se font rejeter partout, ajoute-t-elle. Et dans la commune actuelle il n'y a rien, pas de douche municipale, et les toilettes sont à 5km." Elle appelle les pouvoirs publics à prendre à le problème à bras le corps.

Hélène Delmouly (gauche) et Loli (droite) devant un tipi de fortune. © Radio France - Mélanie Juvé

Ana, une Portugaise de 35 ans, est arrivée récemment sur le camp. © Radio France - Mélanie Juvé

La mairie se dit démunie

Justement la mairie de Saint-Laurent-Médoc répond prendre le problème avec sérieux, mais se dit également démunie. "La situation dure et s'empire." explique Jean-Marie Feron, le maire. Il y a quelques mois, le tribunal administratif de Bordeaux a donné raison au maire concernant un arrêté de mise en péril du site. Mais depuis le propriétaire n'a toujours rien fait selon le maire : "Il devrait sécuriser le site qui est dangereux."

Jean-Marie Feron reconnait d'autre part de gros problèmes dans l'accueil des travailleurs saisonniers. Mais trouver des terrains reste compliqué selon lui : "Il faudrait trouver des terrains en zone naturelle, mais il faut des dérogations au niveau de la réglementation pour créer des campings ou aires d'accueils dédiés aux travailleurs saisonniers." Des dérogations que seule la préfecture peut accorder. Le maire dit travailler avec les autres collectivités, le département ou encore le Parc naturel régional du Médoc pour trouver rapidement des solutions.

Le squat se trouve sur les ruines d'un ancien château. © Radio France - Mélanie Juvé

Les gens dorment dans des camionnettes, des camping-car ou des tentes. © Radio France - Mélanie Juvé