À Saint-Martin-D'Hères, deux frères condamnés pour avoir agressé un homme dans un sous-sol

Ce vendredi 10 février, au tribunal correctionnel de Grenoble, ont été jugés deux frères originaires de Saint-Martin-d'Hères. Ils sont accusés d'avoir violenté un homme. Les faits remontent au 27 janvier dernier à St-Martin-d'Hères. Un facteur sans histoire et apprécié de ses voisins se rend dans les garages de son immeuble, au sous-sol, et tombe nez à nez avec deux individus. Deux frères de 38 et 40 ans qui habitent depuis longtemps dans la résidence avec leurs parents. Le facteur les accuse de faire du feu dans ces parties communes.

ⓘ Publicité

Une violence inouïe

À la vue de la fumée, la victime leur fait une remarque. C'est alors que les deux frères se mettent à l'attaquer violemment, avec des coups de poing puis des coups de cutter. Le facteur a réussi à se relever malgré ses attaques, à se protéger en s'opposant à eux avec son vélo de travail mais aussi "grâce à sa veste épaisse de facteur", précise son avocate. L'homme arrive à remonter dans le hall de l'immeuble tout en continuant à parer les coups. Et c'est à ce moment-là qu'un couple de résidents qui rentraient de vacances est arrivé dans le hall. Ils ont permis la fin des violences, faisant fuir les deux frères. Ils ont décrit des coups, des insultes, des menaces et du sang qui coulait de la tête de ce facteur et père de famille.

Les témoins ont reconnu les deux frères sur des photographies montrées par les enquêteurs. De plus, un bonnet et une casquette laissés dans le garage ont permis de retrouver rapidement les frères grâce aux profils génétiques.

Au final, la victime a été très grièvement blessée, au niveau de la tête, du dos, de l'épaule gauche où le tendon a été détaché de l'os avec la violence. Il a obtenu 45 jours d'incapacité de travail. Depuis, l'homme n'ose plus rentrer chez lui, il dort chez son frère, ne mange plus. Son avocate raconte, "il est tellement terrorisé et traumatisé qu'il n'est pas venu à l'audience."

Une version contestée

Mais cette version des faits a été contestée par les deux frères. "C’est allé trop vite, il pensait qu’on faisait du feu, il s’en est pris à mon petit frère, j’ai voulu calmé le jeu mais j’ai pris une pêche et c’est parti en bagarre ", raconte le premier. "Il m’a sauté dessus, il m’a mis un coup de couteau, je suis esquinté de partout", ajoute d’une voix presque inaudible le deuxième qui a fourni un certificat médical et se plaint de perte de mémoire depuis les faits. Les deux hommes, crânes rasés et regards vides, ont déjà de nombreuses condamnations derrière eux. Le plus âgé des deux en a 19, il était, au moment de la comparution, en sursis. "J'ai déjà des problèmes, je ne vais pas en rajouter", insiste l'aîné.

Leurs avocats poursuivent, "ils descendaient faire des courses pour leurs parents, ils ont vu de la fumée, sont allés voir et l’homme leur est tombé dessus sans comprendre. Ils ne vont pas mettre le feu à leur résidence !" Assure l'un d'eux et l'autre d'ajouter, "c'est une bagarre réciproque, c'est ça la réalité du dossier."

La partie civile abasourdie

En plus de contredire les faits, les deux frères disent ne pas avoir vu de témoins et que la scène s'est uniquement déroulée dans les sous-sols. Face à cette version des faits, l’avocate de la partie civile est sidérée. "J’ai l’impression d’halluciner ! Nous ne sommes pas sur le même dossier ! Mon client a cru vivre ses dernières heures !" Lance-t-elle. "S’il n’y avait pas eu les deux témoins on aurait sûrement retrouvé un corps sans vie." Sans savoir quelles seront les séquelles physiques et psychiques de son client, elle a demandé une expertise médicale judiciaire et 10.000 euros pour le préjudice.

De son côté le procureur dénonce une "amnésie sélective" de la part des deux frères quand il est question de la présence de témoins et de la reconstitution de la scène. "C'est une affaire assez sidérante et absurde, ces deux hommes se présentent en victimes, j'ai du mal à croire leur témoignage". Il a requis deux ans de prison pour chacun.

Le plus jeune écope finalement de 18 mois de prison dont neuf avec sursis. Le plus âgé écope de 18 mois de prison ferme.