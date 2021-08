À Saint-Nazaire, il prend la fuite et abandonne sa voiture après un accident

Dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture a pris la fuite après avoir été impliquée dans un accident à Saint-Nazaire. Elle a rapidement été retrouvée, quelques centaines de mètres plus loin, le moteur encore fumant.

Un accident, et une voiture en partie détruite sur le parking d'un collège. Dans la nuit du samedi au dimanche 15 août, vers 4 heures du matin, un équipage de la BAC de Saint-Nazaire se rend sur les lieux d'un accident, à hauteur du boulevard Emile Broodcorens. Sur place, il reste un fourgon IVECO accidenté, mais pas de deuxième véhicule, seulement du liquide automobile et des débris.

Un jeune de 23 ans

Moins de 500 mètres plus loin, sur le parking du collège Pierre Norange, la patrouille retrouve une Audi A3 avec la partie avant droite complètement détruite. "Le moteur est encore chaud et une légère fumée s’échappe du capot" précise la police. L'immatriculation de la voiture correspond au permis de conduite et à la carte d'identité visibles dans le véhicule. L'auteur présumé de ce délit de fuite est un Nazairien de 23 ans.