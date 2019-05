A Saint-Nicolas-de-Bourgueil, un viticulteur refuse de détruire 2000 bouteilles à la demande de l'Etat

L'affaire passe ce vendredi 10 mai devant le tribunal administratif d'Orléans. Sébastien David, un viticulteur bio de Saint-Nicolas-de- Bourgueil, est sommé par la préfète d'Indre-et-Loire de détruire 2078 bouteilles de vin qui ne respectent pas les normes européennes d'acidité volatile. Le viticulteur conteste les analyses faites par l'Etat, il présente devant le tribunal trois contre-expertises. En sa faveur, une pétition de 91 000 signatures circule sur internet. Cette affaire, ce n'est pas qu'une question de respect des normes, c'est aussi la remise en cause d'une forme de vinification des vins naturels.

Sébastien David est un viticulteur bio amoureux de la tradition. Il vinifie une cuvée baptisée "Coëf" dans des amphores et des jars qu'il fait venir d'Italie. Une méthode ancestrale à laquelle l'administration trouve des défauts. Les analyses réalisées par la direction générale de la concurrence, consommation, et répression des fraudes (DGCCRF) montrent que ce vin dépasse les normes européennes d'acidité volatile, ce que conteste l'avocat du vigneron maître Eric Morain.

Le vigneron et son avocat contestent donc le niveau des mesures effectuées par l'Etat. Mais la DGCCRF et la préfète d'Indre-et-Loire ne veulent pas prendre en compte d'autres mesures. La préfète a donc pris un arrêté de destruction des 2078 bouteilles de la cuvée "Coëf" ce qui sera une perte irrépressible pour Sébastien David si l'arrêté de la préfète n'est pas suspendu.

Moi c'est trois années de gel sur 4 déjà dans mes vignes. On ne récolte que 25% et en plus on vous met un coup derrière la tête, un coup de règle sur les doigts, à l'ancienne, juste pour dire qu'il faut rentrer dans le cadre. Si je détruis mes 2078 bouteilles, je perds 50 000 euros, c'est énorme, je mets en danger mon exploitation et tout le personnel -Sébastien David