A Saint-Omer, Hugues, "modèle d'intégration", risque l'expulsion

Hugues et sa famille sont très impliqués dans la vie associative

Tous ceux qui connaissent la famille décrivent une volonté d'intégration sans faille. Pourtant, aujourd'hui, Hugues, qui vit à Saint-Omer depuis 2021 avec sa femme et leurs trois enfants, risque d'être renvoyé au Brésil, pays dont il a acquis la nationalité.

Jeudi, pour la deuxième fois en deux semaines, il a été conduit au centre de rétention administrative de Coquelles. Et ce vendredi, de nouveau, la justice a finalement décidé d'annuler la décision de la préfecture, la condamnant même à verser 1.000 euros.

Hugues réclame en vain un titre de séjour depuis plusieurs mois. Originaire d'Angola, il a d'abord fui ce pays où il était menacé avec sa femme, pour se réfugier au Brésil. Mais le couple a du partir à nouveau, alors qu'il était victime des gangs dans une favela.

Depuis son arrivée dans la région, Hugues a suivi une formation de soudeur, un métier en tension. Elle a même été financée par le Conseil Régional. "Lors de son interpellation jeudi, il devait se rendre à un rendez-vous pour un emploi à Dunkerque", déplore Marylin Shirley , du réseau éducation sans-frontière

Le père de famille est également impliqué dans plusieurs associations, comme les Restos du Coeur où il est bénévole. Ses trois enfants maîtrisent la langue française. "On ne comprend pas car il ne représente pas un danger, au contraire !" s'indigne François Leducq, membre de son comité de soutien qui enseigne dans le collège où l'un de ses enfants est scolarisé. "Le couple appelle toutes les semaines pour savoir comment travaillent les enfants à l'école. Il n'y a pas beaucoup de familles qui font ça. Quand je croise son fils les larmes aux yeux dans le couloir parce que papa vient d'être emmené en prison, c'est incompréhensible."

Son comité de soutien a déjà lancé une pétition ayant recueilli plus de 30.000 signatures et compte mener d'autres actions pour que la situation de la famille soit enfin régularisée.

L'avocate qui a défendu Hugues lors de l'audience vendredi à Coquelles s'étonne tout de même de l'obstination de la préfecture. "Ce dossier est loin d'être isolé", souligne Victoire Barbry. "J'ai plusieurs affaires similaires. Sans doute que ces personnes intégrées et qui ont une adresse sont plus faciles à identifier. Quand il faut remplir des quotas, c'est plus facile."

La préfecture du Pas-de-Calais n'a pas répondu à nos sollicitations.