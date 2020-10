A Saint-Omer, le bar Le Penalty sous le coup d'une fermeture administrative après la rixe du mois de juin

Rien à voir avec le contexte sanitaire... A Saint-Omer, le bar Le Penalty est à l'arrêt, pour 8 jours, après la violente rixe survenue en juin dernier. Lors de la fête de la musique, deux groupes s'étaient affrontés en bataille rangée. Des verres et des chaises, avaient volé. Certains avaient sorti des couteaux.

La police avait été appelée en renfort et deux fonctionnaires avaient été blessés. L'un avait reçu un coup de chaise sur un bras. Le second, touché à la tête avec une arme, avait eu trois dents cassés et quarante points de suture. Il est toujours en arrêt de travail aujourd'hui. Le sous-préfet de Saint-Omer, à l'origine de cette fermeture administrative, parle de troubles graves à l'ordre public.