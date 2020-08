À Saint-Ouen, un chauffeur de bus agressé par un passager qui ne voulait pas mettre de masque

Un chauffeur de bus de la RATP a été agressé ce mardi après-midi à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) par un homme qui ne voulait pas porter son masque, a appris ce mercredi France Bleu Paris. C'était à 16h30 à l'arrêt Michelet/Docteur Bauer. L'agresseur s'en est pris à lui, l'attrapant violemment par le col, au point d'en arracher les boutons. Le conducteur a été blessé au thorax. Le même jour, une infirmière a été rouée de coups dans un bus à Neuilly-sur-Marne, toujours en Seine-Saint-Denis, pour avoir demandé à deux jeunes d'en porter un.

Des tensions de plus en plus vives

Insultes, crachats, disputes... D'après un chauffeur de la région parisienne qui souhaite garder l'anonymat, "ça arrive de plus en plus souvent, il y a pas mal de gens qui veulent monter sans masque, on les rappelle à l'ordre, parfois ça se passe bien, parfois... ça se passe pas bien". "Quand on n'intervient pas, ce sont des passagers qui interviennent, ils se prennent le chou à l'arrière du bus et puis ça part en insulte", explique-t-il.

Une situation qu'il vit mal. "On a la boule au ventre ! Quand on arrive aux arrêts et qu'on voit des gens qui ne portent pas le masque on se dit : "Ca y est, ça va partir au clash, est-ce qu'ils vont bien le prendre..."", témoigne-t-il.