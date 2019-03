À Saint-Paul-sur-Isère, en Tarentaise, les parents d'Anne-Cécile Pinel veulent savoir la vérité

Saint-Paul-sur-Isère, France

Ils sont une trentaine dans la salle polyvalente de Saint-Paul-sur-Isère et une trentaine de plus, absents, ont donné des pouvoirs pour cette Assemblée générale de l'association Action-Lumière-Justice-Anne-Cécile. L'année dernière, lors de la première Assemblée générale, Michel Pinel se rappelle qu'ils étaient une soixantaine à être venus et qu'une cinquantaine de personnes avaient donné des pouvoirs. Les soutiens s'éloignent depuis la sépulture de la jeune femme de 23 ans, en février 2018. Comme si l'affaire était classée. Mais elle ne l'est pas. Ni pour la justice et encore moins pour les parents, Michel et Ghislaine Pinel.

Depuis que la Cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de dessaisissement du juge d'instruction en juin dernier, la famille a décidé de se pourvoir en cassation. Michel Pinel ne comprend pas le silence de la justice, le refus de répondre à ses demandes. Mais il ne lâchera pas tant qu'il ne saura pas la vérité sur la mort de sa fille.

"Ce sont des demandes liées au dossier français, explique Michel Pinel. On demande des éclaircissements, des compléments d'analyse afin d'apporter une réponse définitive. Savoir si oui, il y a la possibilité de poursuivre, ou non. Il n'y a pas eu de contre-autopsie sur le corps d'Anne-Cécile quand il est revenu. Les résultats croates posent quelques interrogations. Les analyses faites en France sur le fourgon d'Anne-Cécile nous posent quelques interrogations. Cela n'a pas l'air d'en avoir posé au juge jusqu'à maintenant. Il est temps de faire quelque chose avant que tout ne s'efface. C'est ce qu'on demande. C'est ce qui avait été demandé par le parquet, l'année dernière. C'est ce qui avait été demandé par nos avocats et cela n'a pas été suivi d'effets"