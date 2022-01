À Saint-Pierre-de-Chartreuse, une antenne 4G "inutile" à 30 mètres des premières habitations

Une soixantaine d'habitants et d'élus ont manifesté ce samedi matin pour demander le démantèlement d'un pylône sur lequel l'opérateur Free a récemment installé des émetteurs de téléphonie mobile. Le hameau de Surchargeat et la mairie se mobilisent.

Elle a un grillage enroulé autour de la tête. Quand on lui demande pourquoi, elle répond posément: "lorsque les installateurs de l'opérateur sont venus, l'un d'eux m'a expliqué qu'au-delà de 50 mètres (d'une antenne, ndlr), il n'y avait pas de risque sanitaire... mais je suis à 30 mètres ! Il m'a conseillé de mettre un grillage à poules autour de ma maison pour faire une cage de Faraday. Donc la solution du jour c'est de mettre un grillage autour de ma tête." Laurence fait partie de la soixantaine de manifestants venus ce samedi matin le démantèlement des antennes installées par Free en fin d'année dernière - installation qui a pris de court à la fois les habitants et la mairie. La maison de Laurence est la plus proche du pylône qui est "à 60 mètres de la suivante, détaille Anne Coste, porte-parole du collectif ; et _dans un rayon de 300 mètres nous avons 26 habitations au total : de nombreuses familles, des gîtes, des chambres d'hôtes..._" Elle-même se trouve à 120 mètres et affirme ne pas être opposée à la 4G mais demande que soit respectée la distance des 300 mètres.

Une soixantaine de personnes se sont mobilisées © Radio France - Lionel Cariou

Deux autres antennes bientôt implantées

Ces 300 mètres, c'est ce que la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse a décidé d'inscrire dans son plan de couverture du réseau. "Il y a plus d'un an, explique le maire Stéphane Gusméroli, on a fait tout un travail de concertation avec les services de l'Etat, le Département de l'Isère, le Parc de Chartreuse, l'ONF (Office national des forêts, ndlr) et les habitants, pour définir l'implantation de deux nouvelles antennes qui devaient servir aux quatre opérateurs... dont Free ! _Maintenant Free s'assoit complétement sur ce travail pour arriver avant les autres et ça, ça nous exaspère._" D'autant que les deux futures antennes qui seront installées dans six mois couvriront exactement la même zone que l'installation de Free, note le maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

L'antenne est à quelques dizaines de mètres des habitations © Radio France - Lionel Cariou

Stéphane Gusméroli reconnait que ses moyens d'action sont "très limités (...). Nous avons écrit à nouveau au préfet pour lui demander son appuis puisqu'il peut réunir une commission - c'est ce qu'il m'a indiqué vouloir faire courant janvier. L'édile affirme être dans une logique de dialogue et de concertation et demande à Free de les écouter, "d'être compréhensif et d'attendre l'installation des deux autres antennes pour constater que toutes les zones sont couvertes et que cette antenne (dans le hameau de Surchargeat, ndlr) est inutile".