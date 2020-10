Un couple de Saint-Sébastien-sur-Loire part en vacances. Un SDF investit leur maison et se met à l'aise. Il prend un bain et lave son linge. C'est la fille des propriétaires qui a alerté la police lundi soir à 19 heures, alors qu'elle venait voir si tout allait bien.

À Saint-Sébastien-sur-Loire, un SDF rentre dans une maison, prend un bain et lave son linge

La fille des propriétaires ne s'attendait pas à ça. Ses parents partis en week-end en cure thermale, elle était chargée d'effectuer des passages au domicile pour vérifier que tout allait bien. Mais ce lundi soir, quand elle s'approche de la maison vers 19 heures, rue de la Baugerie à Saint-Sébastien-sur-Loire, elle aperçoit de la lumière.

Surprenant pour une maison qui doit être vide. Elle tend l'oreille près de la porte et entend du bruit à l'intérieur. Elle décide donc d'appeler la police. À leur arrivée, les policiers tombent sur un homme de 34 ans. Un SDF qui est entré et a pris ses aises. Il a pris un bain et a lavé son linge dans la machine.

Pour pénétrer dans la maison, il avait simplement soulevé le volet roulant de la fenêtre de la cuisine. Les policiers l'ont interpellé et placé en garde à vue pour violation de domicile. L'enquête en cours.