Une mini-course poursuite entre les gendarmes et une voiture ce dimanche à Saint-Sever, dans les Landes. Les forces de l'ordre ont mis près d'une heure à interpeller le conducteur en fuite. Beaucoup de bruit, pour une simple infraction au code de la route : tout est parti d'un stop glissé.

À Saint-Sever, une course poursuite avec les gendarmes se termine au milieu d'un champ de maïs

Un simple stop glissé et tout dégénère. Dans la zone artisanale de Saint-Sever, dans les Landes, ce dimanche sous les coups de 17 heures, les motards de la gendarmerie tentent d'arrêter un véhicule qui ne respecte pas un stop. Mais à bord de la voiture, les trois jeunes prennent la fuite.

Poursuite dans un champ de maïs

Stop non respecté, refus d'obtempéré, la cascade d'infractions ne s'arrête pas là : le conducteur prend de la vitesse avant d'emprunter un chemin de terre et d'abandonner son véhicule. La poursuite continue au milieu d'un champ de maïs. Au total, une douzaine de gendarmes sont mobilisés, y compris une équipe cynophile et son maitre chien.

C'est finalement à Hagetmau, à une dizaine de kilomètres au sud de Saint-Sever que le conducteur est interpellé. Le jeune homme est placé en garde à vue, l'audition par les gendarmes permettra notamment de connaître les raisons de sa fuite. Les deux autres passagers n'ont pas été retrouvés.