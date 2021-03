Un homme décède après une intoxication au monoxyde de carbone à Sainte-Maxime

Alors que le froid gagne la Provence en cette fin de semaine, un homme de 61 ans est décédé après une intoxication au monoxyde de carbone dans sa villa de Sainte-Maxime (Var). Les deux autres personnes qui vivaient avec la victime ont également été intoxiquées et hospitalisées à Gassin. Un problème ou un défaut d'entretien sur la chaudière à gaz de la villa pourrait être à l'origine du drame.

Les proches de la victime ont appelé les secours en fin de matinée pensant que l'homme faisait "un simple malaise". Mais dès leur arrivée sur place, les pompiers du Var découvrent une atmosphère chargée en monoxyde de carbone. Les détecteurs automatiques accrochés à leurs sacs de secours ont immédiatement sonné en arrivant dans la villa. Il était malheureusement trop tard pour l'homme de 61 ans, décédé. Ses proches, également intoxiqués sans s'en rendre compte, ont été hospitalisés.

Le monoxyde de carbone, gaz inodore et incolore, provoque chaque année en France plus de 3.000 intoxications et une trentaine de décès.