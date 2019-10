Saintes : arrestation d'un homme soupçonné d'avoir éjecté son passager sur la rocade

Les faits s'étaient proiduits sur la rocade de Saintes, entre les ronds-points de Grand Coudret et Diconche.

Saintes, France

Le 30 septembre dernier, un homme était poussé d'une voiture lancé à grande vitesse, sur la rocade de Saintes, entre les ronds-points du Grand Coudret, et de Diconche. Grièvement blessé, il est depuis dans le coma.

Quelques jours après, la police de Saintes avait lancé un appel à témoins. Après leurs investigations, comme l'indique le journal Sud Ouest ce samedi, un homme vient d’être été arrêté. Interpellé jeudi dans un hôtel de Saintes, le conducteur présumé a été mis en examen vendredi soir, à l'issue de sa garde à vue, et placé en détention provisoire.

Il s'agit d'un homme de 43 ans, originaire de Charente-Maritime, et connu pour plusieurs affaires dans le milieu des stupéfiants. S'il reconnaît avoir circulé dans cette voiture, volée, il nie les faits de violence envers la victime. Les policiers saintais l'ont finalement interpellé après trois semaines d'investigation, surtout techniques, difficiles, selon eux, puisqu'ils n'avaient au départ que peu d'éléments. L'appel à témoin diffusé quelques jours plus tard ne mentionnait en effet qu'une voiture "sombre, sale, et fumant excessivement à l’accélération".