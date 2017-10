A Saintes, un patron du bâtiment comparaît pour homicide involontaire après un accident du travail

C'était le 30 juillet 2016 à Coulonges (Charente-Maritime): un ouvrier de 52 ans faisait une chute fatale sur un chantier. Son employeur comparaît ce jeudi après-midi à Saintes pour homicide involontaire. En cause: un échafaudage qui n'était pas aux normes.

Un chef d'entreprise du bâtiment comparaît ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Saintes, pour homicide involontaire. Sa société basée en Charente est également poursuivie comme personne morale. Un de ses salariés avait trouvé la mort après un accident sur un chantier, le 30 juillet 2016 sur la commune charentaise maritime de Coulonges (au sud de Cognac). La victime âgée de 52 ans était décédée deux jours plus tard à l'hôpital de Poitiers, où l'homme avait été transporté en hélicoptère.

L'homme avait chuté d'un échafaudage qui n'était pas aux normes

Les inspecteurs du travail ont passé au scanner l'échafaudage d'où a chuté la victime. Leur constat est sévère. Il a été posé trop loin de l'habitation. Les pieds en métal ont été remplacés par des poutres en bois. Pire: les garde-corps obligatoires n'ont pas été installés autour de la plate-forme. "S'ils avaient été là, l'ouvrier n'aurait sans doute pas fait cette chute fatale" de 3 mètres 40, concède l'avocat du patron Pierre Cosset, qui pointe en revanche l'alcoolisation très élevée de la victime au moment des faits. "On ne savait pas qu'il buvait", promettent ses collègues lorsqu'ils sont interrogés par les gendarmes.

"On ne va pas plaider la relaxe"

Voilà qui n'enlève rien à la responsabilité de l'employeur... qui a manqué à ses obligations de prudence ou de sécurité. "On ne va pas plaider la relaxe", reconnaît son avocat. Mais pas question non plus de concéder une négligence en matière de sécurité, dans cette petite entreprise de quatre salariés.

Maître Cosset décrit son client comme un homme "marqué" par l'accident, le premier en 30 ans de carrière. Un drame qui s'est déroulé sous ses yeux. Le chantier est celui de la maison de sa fille à Coulonges, où l'on travaille parfois le samedi, c'est le cas le jour de l'accident. Voilà qui pourrait laisser penser à du travail au noir... Mais la qualification n'a pas été retenue par la justice.