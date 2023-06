A Salon de Provence un bar touché par un règlement de compte mortel en 2017 transformé en crèche

C'est une micro-crèche qui peut accueillir 12 enfants simultanément. "Les petits patrouilleurs" offrent des locaux flambants neufs avenue de la Patrouille de France, à l'entrée sud de Salon de Provence. Un vrai cocon pour les enfants et les assistantes maternelles.

Et pourtant c'est bien ici qu'en décembre 2017 un fait divers sanglant avait plongé tout le quartier dans la peur et l'incompréhension. Un homme de 42 ans avait été tué d'un coup de fusil de chasse en pleine tête. Un homme victime collatérale d'une rivalité entre deux familles. Le coup de fusil était partie de la cité sensible d'en face, "la Monaque".

Dans la foulée de ce drame la mairie a décidé de fermer ce bar, "qui créait des nuisances pour le voisinage et qui abritait des activité illégales". La ville a racheté les murs au propriétaire pour la somme de 180.000 euros. Après des années de fermeture, la municipalité a cherché un exploitant pour redonner vie au lieu et au quartier.

Quand on a commencé les travaux il y avait encore des impacts de balles sur le bâtiment, (Tony Sessine, gérant de la crèche)

Le lieu a été entièrement rénové par les Micro crèche de Provence. "Quand nous avons entamé les travaux il y avait encore des impacts de balles sur le bâtiment. On a tout effacé, tout refait, et aujourd'hui rien ne laisse deviner qu'il y avait ici un bar-PMU" lance le gérant, Tony Sessine.

L'apprentissage de la vie en société pour des enfants en bas âge, dans un lieu qui a donné la mort, la symbolique est forte pour le maire LR de Salon de Provence, Nicolas Isnard : "ce drame avait marqué la ville, il n'y a pas de fatalité contre la délinquance. Aujourd'hui les mamans avec les poussettes et les cris des enfants ont remplacé les activités illicites. On redonne de la vie et de l'espoir à ce quartier. C'est la preuve que quand tout le monde s'y met, on peut y arriver".

Du coté des habitants du quartier, c'est en effet un soulagement. "Je préfère une crèche à un bar qui crée toujours des nuisances. Les clients du bars faisaient la fête dans les caves en pleine nuit, ils fumaient dehors, tentaient de rentrer dans les parties communes des immeubles. maintenant c'est calme, on n'entend rien, ça fait du bien" lâche une mère de famille qui refuse toutefois de donner son prénom. La cité de la Monaque, elle, est toujours de l'autre coté de la rue.