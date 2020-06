A Sancey, dans le Doubs, le village des nains a été vandalisé

Tristesse et désolation dans le petit village de Sancey, 1.400 habitants.

Tristesse et désolation dans le petit village de Sancey, 1.400 habitants, dans le Doubs. Il y a une semaine, le vendredi 12 juin, le village des nains, qui compte près de 250 nains de jardin, a été vandalisé. De petits bonhommes en terre cuite ont été cassés, plusieurs cabanes volontairement détruites... les gendarmes sont venus constater les dégâts. Et les habitants ont, depuis, nettoyé le site. Non sans un certain agacement.

C'est un endroit idyllique où viennent jouer les enfants

"Ce n'est pas une catastrophe nationale, on en a bien conscience, c'est plus l'imbécilité du geste qui est dénoncée", déplore Frédéric Cartier le maire de Sancey. "C'est un endroit un peu idyllique, accessible à tout le monde, gratuit, et là... un ou deux abrutis ont tout cassé sans raison (...) ce sont des gens qui ont une intelligence qui n'arrive même pas aux chevilles des nains de jardin".

Un village vieux de 20 ans

Maisons en bois, en pierre, en tôle... petits moulins, petits barrages d'eau... ce village, situé sur un terrain communal, existe depuis plus de 20 ans. Et il est apprécié des habitants. "Il est fréquenté de manière quotidienne", explique André, l'un des créateurs du lieu. Un endroit improbable caché au milieu d'un sous-bois, où coule un petit ruisseau, près d'un chemin de randonnée pédestre et VTT.

"C'est parti de rien ce village des nains", raconte André. "Avec ma femme, on avait emmené des gamins que nous avions en vacances, j'avais fait un petit moulin, on avait apporté quelques nains, et après les gens qui se promenaient ont ramené d'autres nains, ça a pris une ampleur qu'on n'imaginait pas".

Si ça se reproduit je me dis à quoi ça sert de continuer ?

Avec un voisin, et d'autres habitants, ils entretiennent le lieu de manière bénévole depuis des années. Les 250 nains étaient tout juste en train d'être installés. Ils sont mis au chaud chaque année à la mi-octobre et ressortis à Pâques. Mais aujourd'hui le découragement l'emporte.

"Il y a deux ans, une trentaine de nains déjà avaient été massacrés, mais-là, ils en voulaient surtout aux cabanes", se souvient André. "On n'aime pas quand il y a du vandalisme... c'est quand même un peu de boulot à faire tout ça, alors si ça se reproduit je me dis à quoi ça sert de continuer ?"

Les gendarmes de l'Isle-sur-le-Doubs sont venus faire des constatations, mais aucune plainte n'a été déposée et les auteurs courent toujours. Le maire assure que la surveillance a été renforcée : "ça a tellement énervé tout le monde que désormais les riverains auront un œil plus attentif sur les personnes qui viendront se promener à cet endroit-là".