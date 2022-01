A Sarlat, Félix Lagrot remporte le trophée Jean Rougié des jeunes cuisiniers

Ils étaient huit à concourir ce samedi au centre culturel de Sarlat, c'est finalement le jeune cuisinier Félix Lagrot, élève à l'institut Paul Bocuse d'Ecully (Rhône) qui a remporté la 12ème édition du trophée Jean Rougié. Accompagné de son professeur Florian Pansin, il a été noté par un jury de 12 chefs présidé par Thierry Marx.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une épreuve froide, une épreuve chaude

Venus de toute la France, les huit candidats, âgés de 18 à 25 ans et épaulés par un professeur, se sont affrontés lors de deux épreuves : une recette froide, ainsi qu'une recette chaude.

Ce matin, ils ont du réaliser en 2h30 l'épreuve de recette froide : un lapereau désossé et garni d'une farce à base de truffe et de foie, accompagné d'une garniture végétale et d'une sauce froide.

Cet après-midi, ils ont reçu, chacun leur tour, le règlement de l'épreuve de recette chaude. "Sur une base de pâte (fournie), réaliser une préparation de pâte à votre choix farcie d'une garniture composée de foie gras, truffe et artichaut. Cette garniture devra être visible lors du dressage des 8 assiettes. 2 sauces accompagneront cette recette. La mise en avant visuelle de la truffe et du foie gras sera recherchée." Ils ont alors eu très exactement 1h15 pour préparer et élaborer leurs assiettes. Leurs professeurs pouvaient les aider, les guider et leur donner des conseils mais ils étaient seuls à réaliser leur plat. Félix Lagrot est donc arrivé à la première place, suivi par Paul Méhu, de l'institut Paul Bocuse lui aussi, et Charlotte Caron, du lycée hôtelier du Touquet. Félix Lagrot remporte une semaine d’incubation au sein du restaurant «Le Sur Mesure» de Thierry Marx. Et tous les trois, une réplique du trophée Jean Rougié, une oie entièrement façonnée de cuillères d’argent, réalisée par l’artiste Gérard Bouvier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix