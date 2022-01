A Sarlat, il braque un bureau de tabac pour 70 euros et des cigarettes

D'après nos informations, un homme armé d'un pistolet a menacé l'employé d'un bureau de tabac à Sarlat ce mercredi. Il lui a extorqué 70 euros en liquide et six paquets de cigarettes. L'homme a été interpellé cet après-midi par les gendarmes.

Il est entré dans le bureau de tabac sans cagoule et sans gant, mais avec un pistolet à la main. Un homme, habitant de Sarlat, a braqué un tabac installé à l'entrée de la ville ce mercredi après-midi. D'après le paquet de Bergerac, le braqueur présumé a été interpellé par les gendarmes de Sarlat ce jeudi à 16h30, après 24h de recherches. Il est en garde à vue ce jeudi soir. Le Sarladais n'est pas connu de la justice.

Un vol à main armée pour 70 euros et six paquets de cigarettes

En entrant dans la boutique, l'homme a menacé l'employé du bureau de tabac et lui a demandé de l'argent et des cigarettes. Le buraliste a obéi : il lui a donné 70 euros et six paquets de cigarettes d'après nos informations. L'individu est atteint de troubles psychiatriques. Il serait également toxicomane et cocaïnomane. L'arme était-elle factice ? Était-elle chargée ? Une enquête est en cours.