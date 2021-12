A Sarlat, la déprogrammation des accouchements va se poursuivre jusqu'à nouvel ordre

A Sarlat en Dordogne, la situation de la maternité ne permet toujours pas aux femmes d'y accoucher. Dans un communiqué, la direction de l'établissement explique que "la prolongation d'arrêts maladie conduit la maternité à maintenir son organisation actuelle". Depuis le début du mois, faute de personnel suffisant, les femmes sur le point d'accoucher sont systématiquement renvoyées vers d'autres maternités, à Périgueux, Bergerac ou Brive. En effet, la maternité a besoin de sept sages-femmes pour fonctionner correctement, mais depuis le 3 décembre, quatre d'entre elles sont en arrêt maladie. Au départ, la direction de l'hôpital indiquait que ce nouveau fonctionnement durerait jusqu'à la fin décembre. Aujourd'hui elle indique que "ce fonctionnement sera assuré jusqu'à nouvelle information".

La maternité indique sur son site internet qu'elle est à la recherche d'une sage-femme. Mais pour le moment le recrutement, même via des intérimaires, n'a pas abouti.

De son côté, le comité de défense de l'hôpital a lancé une pétition en ligne. Elle a reçu à ce jour, près de 2300 signatures. Il a également envoyé des courriers au élus des communes environnantes.

Les consultations maintenues

Les consultations elles sont maintenues du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Cela concerne les consultations prénatales et gynécologiques, les consultations de post-partum, et l'accès aux IVG. Selon la direction de l'hôpital, "les orientations vers d'autres maternités sont assurées par l'équipe médico-soignante de Sarlat, le moment venu, en fonction du niveau de maternité requis et du choix de la femme, dans le souci constant et absolu de la sécurité de la mère et du bébé".

