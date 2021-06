Bas-Rhin : des promeneurs attaqués par des corneilles à Schiltigheim

Des habitants de Schiltigheim (près de Strasbourg) attaqués jusqu'au sang par des corbeaux ou des corneilles. Ce n'est pas une blague. Cela s'est passé en milieu de semaine au bord de l'Ill, place de Bourgogne, en lisière de la cité du Marais. Un promeneur et son chien ont été attaqués. Mais aussi un retraité ou encore une autre promeneuse si l'on en croit plusieurs témoins.

Cela s'est passé précisément sur une petite route coincée entre les barres de la cité et les jardins partagés qui bordent l'Ill. De la pelouse quelques arbres, un lieu de promenade apprécié des habitants du coin. Jusqu'à ce mercredi matin où Paul était occupé dans son potager.

Les corbeaux responsables des attaques nichent dans ces arbres © Radio France - Antoine Balandra

"On est arrivés le matin, ils agressaient, ils passaient au ras. Les corbeaux ! Et Georges un voisin s'est fait attaquer, il y avait du sang" dit Paul.

Les photos d'une autre retraité agressé lui aussi par les oiseaux ont largement été partagées sur Facebook. Il pourrait en fait s'agir d'un mécanisme de défense des oiseaux, même si des attaques de corneilles ou de corbeaux n'ont jamais été observées selon Cathy Zell, de la ligue de protection des oiseaux en Alsace.

"On pourrait imaginer que des jeunes corbeaux ou corneilles étaient au sol et que les parents ont voulu les protéger et se sont un peu rapprochés du promeneur, mais on n'a jamais eu de faits identiques dans le passé" explique la spécialiste.

Le chemin où se sont produites les attaques © Radio France - Antoine Balandra

Une chose est sûre, si vous voyez des oisillons mais que les parents sont encore à côté mieux vaut ne pas trop les approcher. Habituellement, ce sont plutôt les buses qui sont connues pour attaquer - rarement- les promeneurs.