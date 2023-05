À Sens, les étudiants infirmiers ont respecté une minute de silence en hommage à Carène Mezino

Sur les marches de l'institut de formation en soins infirmiers de Sens, dans l'Yonne, devant une trentaine d'étudiants et professeurs, Elisabeth Melaunay retient ses larmes. La directrice de l'école est infirmière de métier et évidemment touchée par ce drame : "les infirmiers font leur travail pour aider les gens et pas pour se faire tuer dans l'exercice de leur fonction. Prendre soin des autres, c'est vraiment ce qui fait partie de l'enseignement de tous les jours pour les étudiants."

Pas d'inquiétude chez les étudiants

Alors ces étudiants s'inquiètent-ils pour leur sécurité dans leur futur métier ? Voici la réponse de Laura, en première année d'infirmière. "À vrai dire, pas du tout. On ne pense pas directement à cela, parce qu'on est dans le soin. On ne se doute pas qu'il peut arriver ce genre de choses avec un patient."

À ses côtés, Shana, 19 ans, a quand-même conscience qu'en tant qu'infirmière, elle pourra être confrontée à des situations conflictuelles : "il peut y avoir plein de choses, comme l'agressivité des personnes parce qu'elles ont peur, elles ont ressenti différent (de d'habitude). Ce sont des réactions humaines, quand on ne sait pas ce qu'on a, on ne réagit pas toujours comme en temps normal."

Des formations aux situations conflictuelles

De futurs infirmiers et aides soignants qui apprendront dans leur cursus à désamorcer des situations conflictuelles et à faire face à des patients atteints de troubles psychiatriques explique Isabelle Laurent-Salaün, cadre formateur à l'IFMS : "on passe énormément de temps sur la relation, la communication. On aborde ces sujets d'un point de vue professionnel avec des techniques de négociation que peuvent mobiliser les infirmières ou les aides-soignants pour arriver à un consentement (du patient) et désamorcer des situations conflictuelles ou de violence. Ce sont des sujets qui ne sont pas du tout occultés." L'IFMS de Sens (l'institut de formation en soins infirmiers) accueille chaque année 200 étudiants.