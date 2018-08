Auxerre, France

La femme âgée d'au moins 70 ans,a donc passé la journée au sol en pleine canicule. Elle était blessée aux jambes et a appelé au secours, sans que personne ne réponde.

Elle passe la journée blessée au sol en pleine canicule

Pourtant la rue des vieilles étuves est située en centre-ville. Mais dans le voisinage personne n'était au courant de cette histoire. "Ce n'est pas étonnant" explique une habitante. "On a du double vitrage et en ce moment les fenêtres sont fermées toute la journée".

Une chute de 4 mètres de haut

Personne n'a donc entendu la victime chuter de ce balcon situé à 4 mètres de haut. Elle était pourtant sévèrement blessée aux jambes. Après avoir passé la journée dehors les secours l'ont retrouvée en état de déshydratation. C'est sa fille n'ayant plus de nouvelles , qui les a alerté. Il était minuit et demie quand la septuagénaire a été retrouvée dans le jardin, plus de douze heures après sa chute.