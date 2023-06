A Sens (Yonne), les greffiers du tribunal judiciaire en grève

Une trentaine de personnels du tribunal judiciaire de Sens étaient en grève ce jeudi 22 juin, en soutien aux revendications des greffiers. Pour la première fois au tribunal de Sens, la totalité des 18 greffiers en poste (total de 20, mais 2 étaient en congés) ont cessé le travail et donc mis à l'arrêt les différentes audiences prévues ce jeudi. Ils réclament une considération à la hauteur de leur importance pour le fonctionnement de la justice.

De meilleures considérations

Parmi les revendications des greffiers, une revalorisation salariale. Pour Aude Semence, greffière à Sens et représentante syndicale, le rôle du greffier est si important, que le salaire doit évidemment suivre. "On est la première juridiction à faire grève. On veut montrer que sans le greffier, pas d'audience et le travail ne peut pas se faire".

Une considération à la hauteur de leur importance pour le fonctionnement de la justice, c'est également ce qu'ils réclament.

